МИД Армении заявил, что вторжение азербайджанских ВС в Карабах продолжается

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторжение азербайджанских вооруженных сил в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжается, и Ереван ожидает, что контингент РФ предпримет конкретные шаги по его предотвращению и возвращению подразделений Баку на исходные позиции. Об этом в понедельник говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

«Вынуждены констатировать, что вторжение азербайджанских ВС в Нагорный Карабах в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжается, что отражено на прилагаемых картах. Ожидаем, что миротворческие силы РФ в Нагорном Карабахе примут конкретные меры для прекращения вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и вывода азербайджанских ВС», — отмечается в заявлении МИД Армении.