МИД Армении заявил, что вторжение азербайджанских ВС в Карабах продолжается
13:05 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторжение азербайджанских вооруженных сил в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжается, и Ереван ожидает, что контингент РФ предпримет конкретные шаги по его предотвращению и возвращению подразделений Баку на исходные позиции. Об этом в понедельник говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.
«Вынуждены констатировать, что вторжение азербайджанских ВС в Нагорный Карабах в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжается, что отражено на прилагаемых картах. Ожидаем, что миротворческие силы РФ в Нагорном Карабахе примут конкретные меры для прекращения вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и вывода азербайджанских ВС», — отмечается в заявлении МИД Армении.
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