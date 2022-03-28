Запад «наплевать хотел» на суверенное равенство государств и международное право — Лавров

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад «наплевать хотел» на суверенное равенство всех государств и международное право. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

«Они [на Западе] даже отменили сам термин „международное право“, который предполагает, прежде всего, уважение принципов устава ООН и в первую очередь принципа суверенного равенства государств. В общем-то, наплевать хотели наши западные коллеги, извините меня за грубое выражение, на суверенное равенство государств и на международные права в том числе», — сказал глава МИД РФ.