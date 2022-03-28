КНР не пойдет на захват Тайваня в ближайшие 3 года - глава тайваньской разведки

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материковый Китай вряд ли решится пойти на военную операцию по захвату Тайваня в ближайшие три года. С таким прогнозом выступил в понедельник в Законодательном юане (парламенте) глава тайваньской разведки Чэнь Миньтун.

«Я могу сказать, что в оставшиеся три года пребывания Цай Инвэнь у власти [в должности главы администрации острова] Пекин вряд ли отправит силы для нападения на Тайвань», — приводит газета «Саут Чайна морнинг пост» слова шефа разведки. По его словам, данный прогноз был сделан им «с профессиональной точки зрения».

Как пояснил Чэнь Миньтун, развитие ситуации на Украине позволило властям КНР «извлечь для себя урок». По его оценке, Пекин был удивлен масштабом международных санкций в отношении Москвы, включая отключение российских банков от системы SWIFT.

Чэнь Миньтун полагает, что Коммунистическая партия Китая будет «более осторожна в любых шагах в отношении Тайваня». Тем более, что Вашингтон не раз подтверждал приверженность оказанию поддержки Тайбэю в вопросах обороны и безопасности. «Однако мы не должны ослаблять нашу бдительность и должны быть хорошо подготовлены в военном отношении», — добавил глава разведслужбы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Материковый Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и добивается конечного воссоединения, не исключая при этом возможности применения военной силы против сепаратистских сил на острове.