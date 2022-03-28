Минюст РФ включил Deutsche Welle в реестр иностранных СМИ-иноагентов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции РФ внесло телерадиокомпанию Deutsche Welle в реестр иностранных СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник.

«28 марта 2022 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle», — говорится в сообщении.