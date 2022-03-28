Северная Македония объявила 5 российских дипломатов персонами нон грата
15:32 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Северной Македонии приняли решение о высылке пяти российских дипломатов. Об этом в понедельник сообщает северомакедонское информационное агентство МИА.
«Посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в понедельник в министерство иностранных дел для вручения дипломатической ноты, в которой пять сотрудников российского посольства указаны как персоны нон грата», — говорится в сообщении.
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