Украина подаст в суд на западные страны, покупающие нефть из РФ — советник Зеленского

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти намерены подать в суд на западные страны, которые не отказались от импорта российской нефти. Об этом в понедельник заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в интервью британскому телеканалу «Скай ньюс».

Он назвал неприемлемым тот факт, что Евросоюз не присоединился к нефтяным санкциям против РФ. «Весь цивилизованный мир пытается остановить эту войну, <…> в то же время [некоторые страны] отправляют деньги на ее финансирование», — утверждал советник Зеленского.

После начатой Россией 24 февраля военной спецоперации на Украине ряд западных государств, включая Великобританию и США, отказались от импорта российской нефти и нефтепродуктов. ЕС прямого эмбарго на российские углеводороды не вводил по соображениям энергобезопасности. В то же время ряд европейских нефтегазовых компаний объявил о разрыве связей с российскими партнерами, выходе из совместных проектов или об отказе от инвестиций в будущие проекты.