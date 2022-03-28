Выпуск «Новой газеты» приостановлен до окончания операции на Украине
16:12 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Новая газета» приостанавливает выпуск бумажной и электронной версий издания до окончания российской военной операции на Украине. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале газеты.
«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — „до окончания „специальной операции на территории Украины“, — говорится в заявлении редакции.
НОВОСТИ
- 17:00 28.03.2022
- Украинская партия ОПЗЖ заявила о приостановке своей деятельности
- 16:32 28.03.2022
- Страны G7 не намерены платить России за газ в рублях — вице-канцлер ФРГ
- 16:20 28.03.2022
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе
- 16:08 28.03.2022
- Новикомбанк сделал бессрочными все свои карты
- 16:00 28.03.2022
- Украина подаст в суд на западные страны, покупающие нефть из РФ — советник Зеленского
- 15:32 28.03.2022
- Северная Македония объявила 5 российских дипломатов персонами нон грата
- 15:12 28.03.2022
- Импорт в РФ существенно сократился за последние недели — Решетников
- 15:00 28.03.2022
- Евроюст сообщил, что поддержал создание группы для расследования преступлений на Украине
- 14:32 28.03.2022
- Минюст РФ включил Deutsche Welle в реестр иностранных СМИ-иноагентов
- 14:12 28.03.2022
- Песков назвал полной чушью слухи о подготовке в РФ законопроекта о «невозвращенцах»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать