Выпуск «Новой газеты» приостановлен до окончания операции на Украине

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Новая газета» приостанавливает выпуск бумажной и электронной версий издания до окончания российской военной операции на Украине. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале газеты.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — „до окончания „специальной операции на территории Украины“, — говорится в заявлении редакции.