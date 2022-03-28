Страны G7 не намерены платить России за газ в рублях — вице-канцлер ФРГ
16:32 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) не намерены оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом заявил в понедельник вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине.
«Все министры энергетики стран G7 согласны, что [требование оплаты поставок газа из РФ за рубли] — это одностороннее и явное нарушение действующих контрактов. Заключенные контракты остаются в силе, и компании должны продолжать соблюдать их положения. Проведение платежей в рублях недопустимо», — заявил он.
«Попытка [российского президента Владимира] Путина расколоть нас очевидна», — утверждал Хабек. «Мы не позволим нас расколоть, и ответ государств Группы семи однозначен: договоры будут соблюдаться», — заявил он.
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