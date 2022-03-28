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Новикомбанк сделал бессрочными все свои карты

16:08 28.03.2022

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Фото пресс-службы Новикомбанка
Карты Новикомбанка, опорного банка госкорпорации Ростех, стали бессрочными. Клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск.

Речь идет о всех картах Новикомбанка платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, срок действия которых истекает в марте 2022 года и позднее. Снятие наличных денежных средств с использованием социально-платежных карт Новикомбанка, предназначенных для получения заработной платы и иных социальных выплат работниками предприятий госкорпорации Ростех, возможно в любом банкомате на территории РФ без ограничений и без взимания комиссии.

«Приостановка деятельности международных платежных систем в России не повлияла на предоставление банковского обслуживания внутри страны. Практически каждый наш клиент является держателем карты национальной платежной системы «Мир», которую можно использовать традиционно через терминал оплаты или через приложение Mir Pay», – прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Карта «Мир» Новикомбанка действует также в 10 странах мира: Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и Абхазии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат. О других возможных операциях за границей по карте «Мир» подробнее говорится на сайте Новикомбанка.

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