Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе

16:20

Иллюстрация пресс-службы правительства Московской области



Губернатор Московской областив своем Telegram-канале рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе. «Часть иностранных брендов и предприятий ушла из России. Сегодня экономика страны находится под беспрецедентным давлением. Но это возможность для предпринимателей занять свою нишу в сфере импортозамещения», – сообщил Воробьев.

Региональное правительство продолжает искать и внедрять новые инструменты поддержки экономики. Сформированы важные меры, включая льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения.

«Задача властей – помогать, а не устраивать квест с бумагами. Поэтому все меры будут максимально доступными», – отметил губернатор.

Подать заявку на проект под импортозамещение можно тремя способами:

– на инвест-портале Московской области;

– написать письмо на e-mail: import_zam@mosreg.ru;

– по телефону горячей линии 0150.

В пакет поддержки, по словам Андрея Воробьёва, входят следующие меры.

Во-первых, аренда земли за 1 рубль на три года. При этом важно наличие бизнес-плана, регистрация в Московской области, соответствие перечню отраслей под импортозамещение и отсутствие задолженности по налогам. В регионе уже определены 253 участка в 38 муниципалитетах. Подобрать землю помогут по ссылке. Отдельное внимание будет уделяться тем собственникам, кто не использует земли по назначению. Есть много примеров, когда сельхоз земли годами стоят заросшие бурьяном. Важно все запустить в оборот.

Во-вторых, льготный займ от Фонда развития промышленности суммой до 2 млрд руб. и сроком от 1 года до 5 лет по ставке от 1 до 5%. Прием заявок – на сайте Фонда.

В-третьих, льготы в банках:

– льготная программа «Инвестиционная» для малого и среднего предпринимательства (МСП) – до 2 млрд руб., срок – до 2 лет, cтавка – 13,5-15%;

– кредит для системообразующих предприятий – до 10 млрд руб., срок – 1 год, ставка – 10-11%.

В-третьих, субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту. Максимальный размер ставки для заемщика – 11,5%. Информация для МСП по ссылке. Подать заявку для крупного бизнеса можно на сайте Фонда развития промышленности или написать e-mail: rpmo@mosreg.ru.

В-четвертых, льготный займ от Фонда развития промышленности Московской области суммой до 150 млн руб. сроком от 1 года до 5 лет со ставкой от 1% до 5%. Приём заявок также на сайте Фонда.