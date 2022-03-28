Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе
16:20 28.03.2022
|
Иллюстрация пресс-службы правительства Московской области
Региональное правительство продолжает искать и внедрять новые инструменты поддержки экономики. Сформированы важные меры, включая льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения.
«Задача властей – помогать, а не устраивать квест с бумагами. Поэтому все меры будут максимально доступными», – отметил губернатор.
Подать заявку на проект под импортозамещение можно тремя способами:
– на инвест-портале Московской области;
– написать письмо на e-mail: import_zam@mosreg.ru;
– по телефону горячей линии 0150.
В пакет поддержки, по словам Андрея Воробьёва, входят следующие меры.
Во-первых, аренда земли за 1 рубль на три года. При этом важно наличие бизнес-плана, регистрация в Московской области, соответствие перечню отраслей под импортозамещение и отсутствие задолженности по налогам. В регионе уже определены 253 участка в 38 муниципалитетах. Подобрать землю помогут по ссылке. Отдельное внимание будет уделяться тем собственникам, кто не использует земли по назначению. Есть много примеров, когда сельхоз земли годами стоят заросшие бурьяном. Важно все запустить в оборот.
Во-вторых, льготный займ от Фонда развития промышленности суммой до 2 млрд руб. и сроком от 1 года до 5 лет по ставке от 1 до 5%. Прием заявок – на сайте Фонда.
В-третьих, льготы в банках:
– льготная программа «Инвестиционная» для малого и среднего предпринимательства (МСП) – до 2 млрд руб., срок – до 2 лет, cтавка – 13,5-15%;
– кредит для системообразующих предприятий – до 10 млрд руб., срок – 1 год, ставка – 10-11%.
В-третьих, субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту. Максимальный размер ставки для заемщика – 11,5%. Информация для МСП по ссылке. Подать заявку для крупного бизнеса можно на сайте Фонда развития промышленности или написать e-mail: rpmo@mosreg.ru.
В-четвертых, льготный займ от Фонда развития промышленности Московской области суммой до 150 млн руб. сроком от 1 года до 5 лет со ставкой от 1% до 5%. Приём заявок также на сайте Фонда.
НОВОСТИ
- 17:00 28.03.2022
- Украинская партия ОПЗЖ заявила о приостановке своей деятельности
- 16:32 28.03.2022
- Страны G7 не намерены платить России за газ в рублях — вице-канцлер ФРГ
- 16:12 28.03.2022
- Выпуск «Новой газеты» приостановлен до окончания операции на Украине
- 16:08 28.03.2022
- Новикомбанк сделал бессрочными все свои карты
- 16:00 28.03.2022
- Украина подаст в суд на западные страны, покупающие нефть из РФ — советник Зеленского
- 15:32 28.03.2022
- Северная Македония объявила 5 российских дипломатов персонами нон грата
- 15:12 28.03.2022
- Импорт в РФ существенно сократился за последние недели — Решетников
- 15:00 28.03.2022
- Евроюст сообщил, что поддержал создание группы для расследования преступлений на Украине
- 14:32 28.03.2022
- Минюст РФ включил Deutsche Welle в реестр иностранных СМИ-иноагентов
- 14:12 28.03.2022
- Песков назвал полной чушью слухи о подготовке в РФ законопроекта о «невозвращенцах»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать