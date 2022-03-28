ЕК подтвердила зависимость ЕС от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия после саммита с США, где обсуждалось расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, подтвердила свои ожидания сохранения зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU („Перезапитать ЕС“), мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — сказал он, отвечая на вопрос, как быстро поставки американского СПГ помогут ЕС отказаться от российского газа.