ЕК подтвердила зависимость ЕС от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года
17:12 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия после саммита с США, где обсуждалось расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, подтвердила свои ожидания сохранения зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU („Перезапитать ЕС“), мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — сказал он, отвечая на вопрос, как быстро поставки американского СПГ помогут ЕС отказаться от российского газа.
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