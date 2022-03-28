В РФ разрабатывают проект об ответных визовых мерах против недружественных стран
17:32 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект указа президента об ответных визовых мерах, направленных против недружественных стран, разрабатывается в России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств, — сказал он на заседании комиссии „Единой России“ по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. — Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России».
Лавров обратил внимание, что одновременно с этим проектом в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, упрощен въезд в РФ. «Для них был облегчен порядок въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — указал министр.
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