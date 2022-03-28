Суд отменил условное осуждение режиссера Кирилла Серебренникова и снял с него судимость

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Судья Хамовнического суда Мищенко Д. И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К. Ю. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость», — сказали в суде.