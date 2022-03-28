ВС РФ уничтожили «Калибрами» крупные склады с боеприпасами в Житомирской области

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“ уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева», — сказал Конашенков.