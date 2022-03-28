0
0
0
НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили «Калибрами» крупные склады с боеприпасами в Житомирской области

20:00 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“ уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева», — сказал Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 28.03.2022
Суд отменил условное осуждение режиссера Кирилла Серебренникова и снял с него судимость
0
142
18:40 28.03.2022
Спикер парламента Чечни сообщил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта
0
197
18:00 28.03.2022
Высказывания Байдена о Путине могут быть самой крупной оплошностью в его карьере — The Times
0
286
17:32 28.03.2022
В РФ разрабатывают проект об ответных визовых мерах против недружественных стран
0
307
17:12 28.03.2022
ЕК подтвердила зависимость ЕС от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года
0
298
17:00 28.03.2022
Украинская партия ОПЗЖ заявила о приостановке своей деятельности
0
322
16:32 28.03.2022
Страны G7 не намерены платить России за газ в рублях — вице-канцлер ФРГ
0
406
16:20 28.03.2022
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе
0
321
16:12 28.03.2022
Выпуск «Новой газеты» приостановлен до окончания операции на Украине
0
386
16:08 28.03.2022
Новикомбанк сделал бессрочными все свои карты
0
325

Возврат к списку