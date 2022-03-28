Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
20:40 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 98 руб. впервые с 28 февраля, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным Мосбиржи на 17:53 мск, курс евро находился на уровне 97,86 руб. (-6,8%).
По данным торговой площадки на 18:11 мск, курс доллара снижался на 6,3%, до 89,95 руб., курс евро — до 97,83 руб. (-6,83%).
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