Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 98 руб. впервые с 28 февраля, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным Мосбиржи на 17:53 мск, курс евро находился на уровне 97,86 руб. (-6,8%).

По данным торговой площадки на 18:11 мск, курс доллара снижался на 6,3%, до 89,95 руб., курс евро — до 97,83 руб. (-6,83%).