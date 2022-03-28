США собираются выделить в 2023 году почти $7 млрд на сдерживание РФ
21:20 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США планирует ассигновать без малого 7 млрд долларов на сдерживание России. Это предусматривается проектом американского федерального бюджета на следующий финансовый год, обнародованным в понедельник Белым домом.
Как утверждается в прилагающихся к нему справочных документах, «бюджет включает 6,9 млрд долларов на Европейскую инициативу сдерживания, Организацию Североатлантического договора (НАТО), противодействие российской агрессии с целью поддержки Украины, на поддержку прочных партнерств США с союзниками по НАТО и другими европейскими странами посредством расширения финансирования для укрепления потенциала и боевой готовности американских сил, союзников по НАТО и партнеров в регионе перед лицом российской агрессии».
НОВОСТИ
- 20:40 28.03.2022
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
- 20:00 28.03.2022
- ВС РФ уничтожили «Калибрами» крупные склады с боеприпасами в Житомирской области
- 19:20 28.03.2022
- Суд отменил условное осуждение режиссера Кирилла Серебренникова и снял с него судимость
- 18:40 28.03.2022
- Спикер парламента Чечни сообщил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта
- 18:00 28.03.2022
- Высказывания Байдена о Путине могут быть самой крупной оплошностью в его карьере — The Times
- 17:32 28.03.2022
- В РФ разрабатывают проект об ответных визовых мерах против недружественных стран
- 17:12 28.03.2022
- ЕК подтвердила зависимость ЕС от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года
- 17:00 28.03.2022
- Украинская партия ОПЗЖ заявила о приостановке своей деятельности
- 16:32 28.03.2022
- Страны G7 не намерены платить России за газ в рублях — вице-канцлер ФРГ
- 16:20 28.03.2022
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать