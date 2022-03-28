США собираются выделить в 2023 году почти $7 млрд на сдерживание РФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США планирует ассигновать без малого 7 млрд долларов на сдерживание России. Это предусматривается проектом американского федерального бюджета на следующий финансовый год, обнародованным в понедельник Белым домом.

Как утверждается в прилагающихся к нему справочных документах, «бюджет включает 6,9 млрд долларов на Европейскую инициативу сдерживания, Организацию Североатлантического договора (НАТО), противодействие российской агрессии с целью поддержки Украины, на поддержку прочных партнерств США с союзниками по НАТО и другими европейскими странами посредством расширения финансирования для укрепления потенциала и боевой готовности американских сил, союзников по НАТО и партнеров в регионе перед лицом российской агрессии».