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НОВОСТИ

США собираются выделить в 2023 году почти $7 млрд на сдерживание РФ

21:20 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США планирует ассигновать без малого 7 млрд долларов на сдерживание России. Это предусматривается проектом американского федерального бюджета на следующий финансовый год, обнародованным в понедельник Белым домом.

Как утверждается в прилагающихся к нему справочных документах, «бюджет включает 6,9 млрд долларов на Европейскую инициативу сдерживания, Организацию Североатлантического договора (НАТО), противодействие российской агрессии с целью поддержки Украины, на поддержку прочных партнерств США с союзниками по НАТО и другими европейскими странами посредством расширения финансирования для укрепления потенциала и боевой готовности американских сил, союзников по НАТО и партнеров в регионе перед лицом российской агрессии».

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