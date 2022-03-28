В США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине — Белый дом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом ожидает повышения в США стоимости продовольствия и энергоносителей из-за ситуации на Украине. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.

«Мы ожидаем, что это будет создавать дополнительное ценовое давление в течение ближайшего года», — полагает она. По словам Роуз, события на Украине, «вероятно, станут фактором повышения цен на энергоносители и продукты питания». Как она добавила, «это в свою очередь может повысить инфляцию».