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США хотят развернуть в течение 5 лет 3 гиперзвуковые батареи большой дальности

22:40 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассчитывают развернуть в ближайшие пять лет три батареи гиперзвуковых ракет большой дальности и четыре батареи средней дальности. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США вице-адмирал Рон Боксолл.

«Министерство [обороны США] развертывает три гиперзвуковые батареи большой дальности и четыре батареи средств средней дальности в течение следующих пяти лет», — заявил военачальник. Он комментировал положения проекта американского федерального бюджета на 2023 финансовый год, представленного несколькими часами ранее Белым домом.

Согласно изложенной вице-адмиралом информации, подготовленные администрацией США в рамках нынешних бюджетных предложений планы «включают развертывание гиперзвуковых [вооружений] на платформах наземного, воздушного и морского базирования». «Сухопутные войска [США] развернут гиперзвуковое оружие большой дальности на наземных батареях в 2023 году. А в 2025 году ВМС [США] развернут гиперзвуковое оружие в обычном (неядерном — прим. ТАСС) оснащении на борту корабля класса DDG-1000 (новейшие американские эсминцы — прим. ТАСС)», — сказал Боксолл.

По его словам, проект бюджета также предусматривает завершение разработки прототипа гиперзвукового оружия по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) и развертывание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования на истребителях-бомбардировщиках F-15 в 2027 году. Бюджет также предполагает закупку более чем 3,5 тыс. дозвуковых ракет в течение следующих 5 лет, добавил представитель КНШ.

Как говорится в письменном заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, на разработку средств поражения большой дальности, включающих как гиперзвуковые, так и дозвуковые средства, американское правительство хотело бы потратить в следующем финансовом году 7,2 млрд долларов. Новый финансовый год начинается в США 1 октября.

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