0
0
97
НОВОСТИ

РФ не будет бесплатно поставлять газ Европе — Песков по поводу оплаты в рублях

09:00 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно, Москва в случае отказа ЕС от оплаты таких поставок в рублях изучит ситуацию и примет дальнейшие решения. Об этом заявил в понедельник в эфире американской телекомпании Пи-би-эс пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно», — сказал официальный представитель российского лидера, комментируя утверждения стран Запада о том, что они не собираются оплачивать поставки голубого топлива в рублях.

«Нет оплаты — нет газа», — предупредил Песков.

Он также подчеркнул, что не Москва является инициатором идеи постепенного отказа ЕС от приобретения российского газа. «Конечно, мы бы не хотели этого видеть в нашей реальности», — заявил Песков в ответ на реплику ведущего о том, что Германия и ряд других государств, давно являющихся одними из ключевых покупателей российского газа, теперь рассуждают об отказе от данного топлива.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 29.03.2022
ООН призывает расследовать информацию о пытках военнослужащих на Украине
0
70
09:20 29.03.2022
Поведение Путина изменилось со времен саммита в Женеве - Байден
0
112
09:05 29.03.2022
Операторам связи рекомендовали отказаться от безлимитных тарифов
0
131
22:40 28.03.2022
США хотят развернуть в течение 5 лет 3 гиперзвуковые батареи большой дальности
0
819
22:00 28.03.2022
В США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине — Белый дом
0
755
21:20 28.03.2022
США собираются выделить в 2023 году почти $7 млрд на сдерживание РФ
0
757
20:40 28.03.2022
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
0
791
20:00 28.03.2022
ВС РФ уничтожили «Калибрами» крупные склады с боеприпасами в Житомирской области
0
869
19:20 28.03.2022
Суд отменил условное осуждение режиссера Кирилла Серебренникова и снял с него судимость
0
1023
18:40 28.03.2022
Спикер парламента Чечни сообщил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта
0
911

Возврат к списку