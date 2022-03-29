РФ не будет бесплатно поставлять газ Европе — Песков по поводу оплаты в рублях
09:00 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно, Москва в случае отказа ЕС от оплаты таких поставок в рублях изучит ситуацию и примет дальнейшие решения. Об этом заявил в понедельник в эфире американской телекомпании Пи-би-эс пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно», — сказал официальный представитель российского лидера, комментируя утверждения стран Запада о том, что они не собираются оплачивать поставки голубого топлива в рублях.
«Нет оплаты — нет газа», — предупредил Песков.
Он также подчеркнул, что не Москва является инициатором идеи постепенного отказа ЕС от приобретения российского газа. «Конечно, мы бы не хотели этого видеть в нашей реальности», — заявил Песков в ответ на реплику ведущего о том, что Германия и ряд других государств, давно являющихся одними из ключевых покупателей российского газа, теперь рассуждают об отказе от данного топлива.
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