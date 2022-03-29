Операторам связи рекомендовали отказаться от безлимитных тарифов
09:05 29.03.2022 Источник: Известия
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Мицифры) 28 марта разослало мобильным операторам рекомендацию сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях. Об этом сообщило министерство в своем Telegram-канале.
«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отправило письмо в адрес операторов с рекомендацией обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества связи», — говорится в заявлении.
Отмечается, что решение было принято в «условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования».
«Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — заявили в ведомстве.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в беседе с РБК пояснил, что ограничения, в том числе, будут введены на безлимитных тарифах. Известия
НОВОСТИ
- 09:32 29.03.2022
- ООН призывает расследовать информацию о пытках военнослужащих на Украине
- 09:20 29.03.2022
- Поведение Путина изменилось со времен саммита в Женеве - Байден
- 09:00 29.03.2022
- РФ не будет бесплатно поставлять газ Европе — Песков по поводу оплаты в рублях
- 22:40 28.03.2022
- США хотят развернуть в течение 5 лет 3 гиперзвуковые батареи большой дальности
- 22:00 28.03.2022
- В США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине — Белый дом
- 21:20 28.03.2022
- США собираются выделить в 2023 году почти $7 млрд на сдерживание РФ
- 20:40 28.03.2022
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
- 20:00 28.03.2022
- ВС РФ уничтожили «Калибрами» крупные склады с боеприпасами в Житомирской области
- 19:20 28.03.2022
- Суд отменил условное осуждение режиссера Кирилла Серебренникова и снял с него судимость
- 18:40 28.03.2022
- Спикер парламента Чечни сообщил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать