Операторам связи рекомендовали отказаться от безлимитных тарифов

09:05 Источник: Известия

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Мицифры) 28 марта разослало мобильным операторам рекомендацию сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях. Об этом сообщило министерство в своем Telegram-канале.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отправило письмо в адрес операторов с рекомендацией обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества связи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение было принято в «условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования».

«Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — заявили в ведомстве.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в беседе с РБК пояснил, что ограничения, в том числе, будут введены на безлимитных тарифах. Известия