Поведение Путина изменилось со времен саммита в Женеве - Байден
09:20 29.03.2022 Источник: Газета.Ru
Президент США Джо Байден заявил, что поведение российского коллеги Владимира Путина изменилось со времени прошлогоднего саммита в Женеве, где шла «нормальная дискуссия» о запуске стратегического диалога. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России... о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия», — отметил Байден.
По словам американского президента, его тогдашний диалог с Путиным можно сравнить с его же беседой с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным «сто лет назад, когда я был молодым сенатором».
Байден подчеркнул, что Путин существенно ужесточил свои требования в отношении Украины за время обсуждения этого вопроса с западными лидерами.
Ранее Байден не исключил возможности очной встречи с Путиным, однако, по словам американского лидера, перспектива организации диалога зависит и от тем, вынесенных на повестку потенциальных переговоров. Газета.Ru
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