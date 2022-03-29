Поведение Путина изменилось со времен саммита в Женеве - Байден

09:20 Источник: Газета.Ru

Президент США Джо Байден заявил, что поведение российского коллеги Владимира Путина изменилось со времени прошлогоднего саммита в Женеве, где шла «нормальная дискуссия» о запуске стратегического диалога. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России... о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия», — отметил Байден.

По словам американского президента, его тогдашний диалог с Путиным можно сравнить с его же беседой с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным «сто лет назад, когда я был молодым сенатором».

Байден подчеркнул, что Путин существенно ужесточил свои требования в отношении Украины за время обсуждения этого вопроса с западными лидерами.

Ранее Байден не исключил возможности очной встречи с Путиным, однако, по словам американского лидера, перспектива организации диалога зависит и от тем, вынесенных на повестку потенциальных переговоров. Газета.Ru