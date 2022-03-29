ООН призывает расследовать информацию о пытках военнослужащих на Украине

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН призывает Украину и Россию расследовать инциденты с предположительно имевшими место пытками удерживаемых военнослужащих на Украине в связи с появившимися в интернете видеозаписями подобных инцидентов. Об этом заявила в понедельник на брифинге глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие записи. Брифинг транслировался онлайн.

"Мы проверяем все появившиеся материалы. Но, основываясь на том, что мы видели, это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы видели видеозаписи с обеих сторон, как с украинскими пленными, захваченными российской стороной, так и с российскими пленными, захваченными украинской стороной. Мы напоминаем всем сторонам конфликта об их обязательствах в рамках международного права и прав человека по гуманному обращению с пленными о недопустимости делать их предметом всеобщего обозрения, о необходимости уважать их достоинство", - сказала она.

"Мы призываем власти с обеих сторон провести тщательные расследования в связи с обвинениями, которые возникают после появления таких видеозаписей. Всех исполнителей подобных действий следует привлечь к ответственности. Важно, чтобы такие видео и любое неподобающее отношение немедленно прекратились", - добавила Богнер.

В понедельник в сети появились видеозаписи, на которых, предположительно, украинские радикалы пытают удерживаемых ими российских военнослужащих. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, участвовавшие в пытках пленных военнослужащих Вооруженных сил России на Украине должны ответить за свои деяния.