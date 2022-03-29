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НОВОСТИ

Агрегаторов такси могут обязать передавать ФСБ данные о заказах

10:00 29.03.2022 Источник: РБК

Минтранс разработал новую версию так называемого законопроекта о такси («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»), согласно которой службы заказа легкового такси (под ними понимают агрегаторов или таксопарки с собственным приложением заказа такси) обязаны предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ). 

Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».  РБК

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