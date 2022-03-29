Полиция составила на Евгения Ройзмана два протокола о дискредитации ВС РФ

10:05 Источник: Интерфакс

Отдел полиции N7 в Екатеринбурге составил два протокола об административном правонарушении на экс-мэра города Евгения Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

"Два протокола по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ)", - сообщил журналистам его защитник Юлия Федотова.