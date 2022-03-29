0
0
197
НОВОСТИ

Полиция составила на Евгения Ройзмана два протокола о дискредитации ВС РФ

10:05 29.03.2022 Источник: Интерфакс

Отдел полиции N7 в Екатеринбурге составил два протокола об административном правонарушении на экс-мэра города Евгения Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

"Два протокола по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ)", - сообщил журналистам его защитник Юлия Федотова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 29.03.2022
СК России расследует нападение на священника в Черкасской области Украины
0
20
11:05 29.03.2022
Курс доллара опустился ниже 88 руб., евро — до 96 руб.
0
71
11:00 29.03.2022
Пилотную версию системы внутриведомственного документооборота запустят в РФ в этом году
0
67
10:32 29.03.2022
Австралия ввела санкции против 39 граждан России
0
119
10:20 29.03.2022
Агентство Bloomberg приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии
0
149
10:00 29.03.2022
Агрегаторов такси могут обязать передавать ФСБ данные о заказах
0
185
09:32 29.03.2022
ООН призывает расследовать информацию о пытках военнослужащих на Украине
0
235
09:20 29.03.2022
Поведение Путина изменилось со времен саммита в Женеве - Байден
0
290
09:05 29.03.2022
Операторам связи рекомендовали отказаться от безлимитных тарифов
0
267
09:00 29.03.2022
РФ не будет бесплатно поставлять газ Европе — Песков по поводу оплаты в рублях
0
275

Возврат к списку