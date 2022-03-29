Полиция составила на Евгения Ройзмана два протокола о дискредитации ВС РФ
10:05 29.03.2022 Источник: Интерфакс
Отдел полиции N7 в Екатеринбурге составил два протокола об административном правонарушении на экс-мэра города Евгения Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
"Два протокола по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ)", - сообщил журналистам его защитник Юлия Федотова.
НОВОСТИ
- 11:20 29.03.2022
- СК России расследует нападение на священника в Черкасской области Украины
- 11:05 29.03.2022
- Курс доллара опустился ниже 88 руб., евро — до 96 руб.
- 11:00 29.03.2022
- Пилотную версию системы внутриведомственного документооборота запустят в РФ в этом году
- 10:32 29.03.2022
- Австралия ввела санкции против 39 граждан России
- 10:20 29.03.2022
- Агентство Bloomberg приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии
- 10:00 29.03.2022
- Агрегаторов такси могут обязать передавать ФСБ данные о заказах
- 09:32 29.03.2022
- ООН призывает расследовать информацию о пытках военнослужащих на Украине
- 09:20 29.03.2022
- Поведение Путина изменилось со времен саммита в Женеве - Байден
- 09:05 29.03.2022
- Операторам связи рекомендовали отказаться от безлимитных тарифов
- 09:00 29.03.2022
- РФ не будет бесплатно поставлять газ Европе — Песков по поводу оплаты в рублях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать