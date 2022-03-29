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НОВОСТИ

Агентство Bloomberg приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии

10:20 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство Блумберг объявило в понедельник о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. Оно сообщило, что его клиенты в обеих странах будут лишены доступа к финансовым продуктам, в том числе новостному терминалу и платформам электронной торговли.

Отмечается, что данное решение никоим образом не повлияет на работу сайта агентства.

В начале марта оно проинформировало о временной приостановке работы своих журналистов в России из-за закона о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ.

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