Пилотную версию системы внутриведомственного документооборота запустят в РФ в этом году
11:00 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотная версия единой системы внутриведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов (ГИС ГосЭДО), будет запущена в этом году. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В феврале постановление о создании системы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«ГосЭДО упростит процесс взаимодействия ведомств, повысит скорость и качество оказания государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса. Частью единого информационного пространства станет действующая система ГИС ТОР СЭД („Типовое облачное решение системы электронного документооборота“ — прим. ТАСС), к которой подключились более 1 тыс. 400 бюджетных учреждений. Пилотную эксплуатацию ГосЭДО планируется запустить в этом году. В полную мощность система заработает до конца 2024 года», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.
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