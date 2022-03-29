Курс доллара опустился ниже 88 руб., евро — до 96 руб.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе открытия торгов на Московской бирже опустился ниже 88 руб. и евро достиг 96 руб. впервые с 28 февраля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10:09 мск, курс доллара укорил снижение до 87,7 руб. (-2,2%), курс евро — до 96,43 руб. (-0,17%).

По данным биржи на 10:00 мск, курс доллара находился на уровне 89 руб. (-0,84%). Курс евро снижался на 4,55%, до 101 руб.