Никто в РФ не рассматривает идею применения ядерного оружия на Украине — Песков
11:32 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия на Украине. Об этом заявил в понедельник в эфире американской телекомпании Пи-би-эс пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя распространяемые на Западе слухи о событиях на украинской территории.
По утверждению журналиста, российский лидер Владимир Путин в своем заявлении о начале военной спецоперации имел в виду, что Россия применит ядерное оружие, если в дело вмешается третья сторона. «Нет, я так не думаю. Но он достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться. Если вы это сделаете, у нас есть все возможности предотвратить это и наказать всех тех, кто собирается вмешаться», — сказал Песков на английском языке.
Тогда его попросили «от лица России исключить вероятность применения ядерного оружия в этом конфликте». «Никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
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