СК России расследует нападение на священника в Черкасской области Украины

11:20 Источник: Интерфакс

Российские следователи намерены установить злоумышленников, похитивших священника из храма в Черкасской области Украины, сообщает во вторник сайт Следственного комитета РФ (СКР).

"По имеющимся данным, вооруженные украинские националисты, применяя физическое насилие, вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма, фактически совершив его похищение", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что преступление совершено представителями территориальной обороны Украины в Черкасской области, в ходе инцидента пострадали и прихожане.