МИД КНР не подтвердил сообщения о рекомендации свернуть нефтегазовые проекты в РФ

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на брифинге не подтвердил публикации СМИ о том, что внешнеполитическое ведомство Китая рекомендовало трем крупнейшим нефтегазовым компаниям страны сократить участие в проектах в России.

«Мне неизвестно об упомянутой вами ситуации. Намерен подчеркнуть, что Китай и Россия всегда вели обычное торгово-экономическое сотрудничество на базе принципов взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды», — сказал он.