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Российские военные обеспечили вывоз 148 граждан Турции и Украины из Херсонской области

12:00 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные обеспечили безопасный вывоз 148 граждан Турции и Украины из Херсонской области. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 138 граждан Турецкой Республики и 10 граждан Украины», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на центральной площади города Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию Российской Федерации.

«Мы прошли все кордоны и КПП. Все было тихо и спокойно. Спасибо большое. Никто нас не трогал, никто не останавливал. Пролетели как пуля — за два с половиной часа до Крыма доехали — это вообще сюрприз, честно говоря. Спасибо на этом!» — сказала гражданка Украины, решившая воспользоваться возможностью выехать вместе с маленьким сыном на территорию России.

Эвакуация организовывается в соответствии с обращениями посольств иностранных государств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от местного населения, поданным в российскую военную комендатуру г. Херсона.

Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российские военнослужащие доставили около 600 граждан иностранных государств.

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