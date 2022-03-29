В России впервые с 12 января выявили менее 20 тыс. заболевших ковидом за сутки
12:05 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 660, до 17 803 503, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Впервые с 12 января в стране выявлено менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за день. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 47 229, до 16 737 206. Днем ранее в штабе сообщили о 35 746 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 339, до 368 025. Днем ранее было зарегистрировано 335 смертей.
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