Кабмин РФ привяжет ставку для расчета пеней и штрафов по ЖКУ к 9,5% в 2022 г. — Хуснуллин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет пеней и штрафов по жилищно-коммунальным услугам в России будет исходить из ставки в 9,5%, правительство РФ подписало соответствующее постановление. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Председатель правительства подписал постановление, которое позволит отвязать расчет пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг от ключевой ставки Банка России. В 2022 году за основу будет браться ставка в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — написал Хуснуллин.