В Москве выявили 708 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 708 против 703 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 737 501 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 23 против 20 днем ранее, до 42 653.