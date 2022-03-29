Около 600 иностранных наемников уничтожены за последние две недели на Украине — Шойгу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около шестисот иностранных наемников, более пятисот покинули страну, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За последние две недели страну покинуло более пятисот наемников и еще около шестисот уничтожено», — сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.