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Причастных к развязанной против РФ киберагрессии ждут тяжелые последствия — заявление МИД

13:05 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия добьется ответственности для тех, кто причастен к киберагрессии против страны, заявили во вторник в МИД РФ.

«Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное, согласно требованиям закона», — говорится в распространенном заявлении дипведомства.

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