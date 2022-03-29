Причастных к развязанной против РФ киберагрессии ждут тяжелые последствия — заявление МИД
13:05 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия добьется ответственности для тех, кто причастен к киберагрессии против страны, заявили во вторник в МИД РФ.
«Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное, согласно требованиям закона», — говорится в распространенном заявлении дипведомства.
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