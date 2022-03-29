РФ не будет бесплатно поставлять газ, это невозможно — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не станет поставлять газ бесплатно, это невозможно, подчеркнул во вторник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Газ бесплатно поставлять никто не будет, это просто невозможно, а оплачивать его можно только в рублях», — сказал Песков.

«[Зарубежные] компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая, собственно, возникла в условиях экономической войны, которую ведут против Российской Федерации», — добавил он.