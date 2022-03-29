Украина обещала принять жесткие меры к преступникам, пытавшим военных России — Мединский

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, издевавшихся над российскими военнослужащими. Об этом заявил журналистам во вторник глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, [в отношении] тех, кто допускал эти военные преступления», — сказал Мединский.