РФ просчитывает план на случай отказа стран Европы от контрактов на газ — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией, подтвердил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется», — ответил представитель Кремля на вопрос, просчитывается ли в том числе ситуация, если европейские государства откажутся от контрактов после перехода оплаты за российский газ в рублях.

«Бесплатного газа не бывает», — подчеркнул Песков.