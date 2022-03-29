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Собянин упростил правила корректировки городских контрактов в строительстве

13:59 29.03.2022

Московские власти приняли решение упростить порядок изменения городских контрактов в сфере строительства. Эта станет одной из составных частей пакета мер по поддержке столичного бизнеса в условиях санкционного давления. Решение об упрощении порядка уже подписано мэром Сергеем Собяниным по результатам заседания президиума городского правительства.

В Москве, в частности, решено отменить ограничения по сроку и количеству возможных изменений (прежде можно было один раз изменить существенные условия контракта до 30 апреля 2022 года), а также разрешено вносить изменения в контракты, заключенные до 1 января 2022 года (ранее - до 1 июля 2021 года). Кроме того, в 2022 году разрешили вносить изменения в контракты, заключенные на срок менее одного года. Изменены также формулы расчета новой цены контракта, в соответствии с которыми не подлежит индексации резерв средств на непредвиденные расходы и затраты.

Предполагается, что возможность коррекции цены госконтрактов позволит подрядчикам адаптироваться к росту стоимости строительных ресурсов и продолжить выполнение важных для Москвы проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры.

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