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Спецоперация на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели — Шойгу

14:12 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Российские вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

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