Сбер предложил людям старшего возраста специальный счет с надбавкой за зачисление пенсии
14:18 29.03.2022
Сбер запустил новый продукт для людей старшего возраста и пенсионеров – «Счет Активный возраст» с надбавкой 10% за зачисление пенсии на счета в СберБанке. Открыть счет можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Базовая ставка на остаток денежных средств по счету составит 5% годовых, повышенная – 15% (при минимальном остатке менее 1000 руб. предусмотрена ставка 0,01%). Для действия надбавки необходимо получать пенсию на любой счет в СберБанке (за исключением единовременных социальных выплат).
Счет бессрочный, проценты по нему начисляются ежемесячно, а его владельцем может быть гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства или иностранный гражданин, достигший возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Средствами на счете можно распоряжаться без ограничений.
«Наш новый продукт для людей старшего и пенсионного возраста сочетает в себе преимущества счета и вклада: привлекательную процентную ставку и гибкость в использовании средств, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – В любой момент, не выходя из дома, на счет можно перечислить средства в СберБанк Онлайн или, напротив, перевести с него деньги. А учитывая уникальные условия по продукту для клиентов, которые получают пенсию по возрасту на счет в Сбербанке, это отличная возможность сохранить свои средства под специальную повышенную ставку».
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