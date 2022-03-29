0
0
10
НОВОСТИ

Сбер предложил людям старшего возраста специальный счет с надбавкой за зачисление пенсии

14:18 29.03.2022

Сбер запустил новый продукт для людей старшего возраста и пенсионеров – «Счет Активный возраст» с надбавкой 10% за зачисление пенсии на счета в СберБанке. Открыть счет можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Базовая ставка на остаток денежных средств по счету составит 5% годовых, повышенная – 15% (при минимальном остатке менее 1000 руб. предусмотрена ставка 0,01%). Для действия надбавки необходимо получать пенсию на любой счет в СберБанке (за исключением единовременных социальных выплат).

Счет бессрочный, проценты по нему начисляются ежемесячно, а его владельцем может быть гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства или иностранный гражданин, достигший возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Средствами на счете можно распоряжаться без ограничений.

«Наш новый продукт для людей старшего и пенсионного возраста сочетает в себе преимущества счета и вклада: привлекательную процентную ставку и гибкость в использовании средств, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – В любой момент, не выходя из дома, на счет можно перечислить средства в СберБанк Онлайн или, напротив, перевести с него деньги. А учитывая уникальные условия по продукту для клиентов, которые получают пенсию по возрасту на счет в Сбербанке, это отличная возможность сохранить свои средства под специальную повышенную ставку».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 29.03.2022
Новый ФОК появится в районе Новокосино
0
39
14:12 29.03.2022
Спецоперация на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели — Шойгу
0
58
14:00 29.03.2022
РФ просчитывает план на случай отказа стран Европы от контрактов на газ — Песков
0
95
13:59 29.03.2022
Собянин упростил правила корректировки городских контрактов в строительстве
0
79
13:36 29.03.2022
Собянин выделил 10 млрд рублей на льготное кредитование строительных инвестпроектов
0
110
13:32 29.03.2022
Украина обещала принять жесткие меры к преступникам, пытавшим военных России — Мединский
0
157
13:20 29.03.2022
РФ не будет бесплатно поставлять газ, это невозможно — Песков
0
160
13:05 29.03.2022
Причастных к развязанной против РФ киберагрессии ждут тяжелые последствия — заявление МИД
0
185
13:00 29.03.2022
Около 600 иностранных наемников уничтожены за последние две недели на Украине — Шойгу
0
193
12:32 29.03.2022
В Москве выявили 708 заразившихся коронавирусом за сутки
0
205

Возврат к списку