Попытки США давить на Китай и РФ или сдерживать их не увенчаются успехом — МИД КНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки правительства США оказывать давление на Китай и Россию или сдерживать их не увенчаются успехом. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на брифинге прокомментировал представленную Пентагоном Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны.

«Вышеупомянутый доклад Пентагона преисполнен мышлением эпохи холодной войны и идеологией блокового противостояния. Китай и Россия являются крупными державами. Планы и попытки США сдерживать нас или оказывать давление не увенчаются успехом», — указал он.

Пентагон в понедельник передал Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны. В опубликованных в связи с этим пояснениях американское военное ведомство заявило об «острых угрозах», якобы исходящих от России, а также назвало Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для Соединенных Штатов.