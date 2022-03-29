0
0
127
НОВОСТИ

Попытки США давить на Китай и РФ или сдерживать их не увенчаются успехом — МИД КНР

15:00 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки правительства США оказывать давление на Китай и Россию или сдерживать их не увенчаются успехом. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на брифинге прокомментировал представленную Пентагоном Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны.

«Вышеупомянутый доклад Пентагона преисполнен мышлением эпохи холодной войны и идеологией блокового противостояния. Китай и Россия являются крупными державами. Планы и попытки США сдерживать нас или оказывать давление не увенчаются успехом», — указал он.

Пентагон в понедельник передал Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны. В опубликованных в связи с этим пояснениях американское военное ведомство заявило об «острых угрозах», якобы исходящих от России, а также назвало Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для Соединенных Штатов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:42 29.03.2022
Сбер победил в двух номинациях премии bema!
0
50
15:35 29.03.2022
Предложения от Украины подтверждают ее стремление к нейтральному статусу — Мединский
0
78
15:32 29.03.2022
МО РФ решило в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях
0
85
15:12 29.03.2022
Для производства алкоголя и его хранения больше не нужно получать заключение МЧС
0
97
14:32 29.03.2022
Песков назвал инфодиверсией публикации об отравлении участников переговоров РФ и Украины
0
170
14:20 29.03.2022
Новый ФОК появится в районе Новокосино
0
189
14:18 29.03.2022
Сбер предложил людям старшего возраста специальный счет с надбавкой за зачисление пенсии
0
249
14:12 29.03.2022
Спецоперация на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели — Шойгу
0
230
14:00 29.03.2022
РФ просчитывает план на случай отказа стран Европы от контрактов на газ — Песков
0
274
13:59 29.03.2022
Собянин упростил правила корректировки городских контрактов в строительстве
0
195

Возврат к списку