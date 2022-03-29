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НОВОСТИ

Для производства алкоголя и его хранения больше не нужно получать заключение МЧС

15:12 29.03.2022

Бизнесу больше не надо получать заключение МЧС для оформления лицензии на производство и хранение алкогольной продукции. Соответствующие изменения в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» подписал президент России Владимир Путин.

Для получения лицензии на осуществление одного из видов деятельности, связанного с производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ее хранением, необходимо было получать заключение МЧС о соответствии производственных и складских помещений организации требованиям пожарной безопасности. Теперь этот пункт исключен из закона. Документ вступил в силу.

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