МО РФ решило в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях
15:32 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом говорится в заявлении ведомства по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, которое зачитал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
«В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласование и подписание вышеуказанного договора — принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», — сказал он.
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