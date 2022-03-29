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Предложения от Украины подтверждают ее стремление к нейтральному статусу — Мединский

15:35 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи делегаций Москвы и Киева в столице Турции.

«Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск. Такие письменные предложения мы получили», — сказал он.

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