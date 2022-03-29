Сбер победил в двух номинациях премии bema!

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Сбер получил две награды премии bema! за проекты, посвященные 180-летию СберБанка.

Первое место в номинации «Бизнес-коммуникации: лучший мотивационный / командообразующий проект» занял отборочный этап конкурса «Салют, мы ищем таланты!».

Шоу было создано, чтобы выявить и поддержать таланты внутри Сбера, чтобы яркие и инициативные сотрудники стали амбассадорами бренда как работодателя. А также для того, чтобы укрепить связи и отношения между сотрудниками разных компаний экосистемы, максимально вовлечь внутреннюю аудиторию и, главное, сделать 180-летие Сбера праздником для сотрудников всей экосистемы.

В итоге вокруг проекта удалось объединить различные аудитории компаний экосистемы. Количество просмотров шоу на разных площадках более чем в два раза превышает численность сотрудников компаний Сбера. Были сформированы эмоциональные связи между сотрудниками – получено множество позитивных отзывов. Увеличено вовлечение в каналы внутренних коммуникаций: средняя глубина просмотра контента, связанного с шоу, составила 20 минут.

В номинации «Бизнес-коммуникации: лучший коммуникационный проект» первое место получил интерактивный челлендж #СберТанцы, запущенный к 180-летию СберБанка под слоганом «Танцуй со звёздами, где бы ты ни был!».

Челлендж #СберТанцы стал самым успешным кейсом c точки зрения количества UGC (user-generated content, пользовательского контента) с использованием 3D-эффекта в русскоязычном TikTok. Эффект попал в органические тренды и продвигался вирально даже после окончания официального анонсирования.

В рамках проекта любой желающий мог станцевать вместе с цифровыми аватарами популярных исполнителей. Объемное видео можно было посмотреть в браузере мобильного телефона в дополненной реальности на сайте проекта. А у пользователей TikTok была возможность принять участие в челлендже #СберТанцы и выиграть ценные призы. #СберТанцы стали первым в России проектом, съемки которого проходили в Volumetric-студии, разработанной Sber AR/VR Lab.

Шоу «Салют, мы ищем таланты!» и проект #СберТанцы были реализованы при участии компании СберМаркетинг.

Премия bema! – ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Присуждается с 2017 года лучшим проектам по решению экспертного совета. Основная задача премии – развитие событийного маркетинга и создание площадки для обмена опытом и укрепления профессионального сообщества. Участники премии – крупнейшие международные и российские бренды, коммуникационные и event-агентства СНГ и Европы.