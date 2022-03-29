МИД РФ объявил о высылке ряда работников посольств Литвы, Латвии и Эстонии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ объявил о прекращении аккредитации и высылке на основании «принципа взаимности» четырех работников литовского посольства, трех сотрудников посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех — посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», — говорится в сообщении министерства, опубликованном во вторник.