Шаманов утверждает, что пытавшие российских военных на Украине захвачены
16:32 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов утверждает, что издевавшиеся над российскими военнослужащими на Украине захвачены спецназом РФ.
«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — сказал он в ходе круглого стола комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций на тему «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».
По словам депутата, оба захваченных происходят из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист». «Это они сами рассказали уже на первых допросах», — добавил Шаманов.
Правоохранительные органы РФ и Минобороны о задержании пока не сообщали.
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