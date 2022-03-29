Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем — Мединский

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия получила от Украины письменные предложения, предполагающие ее отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем. Об этом заявил во вторник журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

«Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет, что это возможно только путем переговоров, — сказал он. — Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход».

Мединский добавил, что предложения Украины также не распространяются на «отдельные районы» Донбасса.